GRIS – Malerisches Abenteuerspiel soll Mitte Dezember fÃ¼r PC und Switch verÃ¶ffentlicht werden

Der spanische Entwickler Nomada Studio und Publisher Devolver Digital haben diese Woche den Release-Termin von ihrem neuem Abenteuerspiel GRIS bekanntgegeben! Das malerische Abenteuer wird für Nintendo Switch sowie für PC entwickelt und soll auf beiden Plattformen zeitgleich am 13. Dezember 2018 erscheinen.

In GRIS erwarten euch Rätsel, die es zu lösen gilt, diverse Plattform-Sequenzen sowie optionale, auf Fertigkeiten basierende Herausforderungen. Die Entwickler versprechen, dass euch GRIS eine überaus stimmungsvolle Geschichte erzählen möchte, dass frei von Frustration, Gefahren und dem Spielertod ist und sich frei erkunden lässt. Das Spiel erzählt die Geschichte vom jungen Mädchen Gris, die versucht ein schmerzhafte Erfahrung zu verarbeiten und sich dadurch selbst in ihrer eigenen Welt verlor. Ihre Reise durch den Schmerz manifestiert sich in ihrer Kleidung, welche euch neue Fertigkeiten gewährt. Während ihr die Geschichte von Gris verfolgt, wächst sie emotional und lernt die Welt mit anderen Augen zu betrachten. Diese Reife gewährt euch zudem neue Fähigkeiten, wodurch neue Wege entdeckt werden können.

Nachfolgend findet ihr einen Gameplay-Trailer zu GRIS.

GRIS – Gameplay-Trailer