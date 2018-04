GTA IV – Soundtrack muss um einige Songs gekürzt werden

Grand Theft Auto IV ist ein, auch nach inzwischen zehn Jahren, immer noch ein Dauerbrenner und erfreut sich großer Beliebtheit. Allerdings müssen absehbar zumindest einmal in Sachen Musik ein paar Abstriche in Kauf genommen werden müssen, wie Rockstar Games bekanntgegeben hat.

Konkret geht es um die Lizenzen für verschiedene Musikstücke, die Ende des Monats auslaufen. Rockstar hat dazu erklärt, dass man bestimmte Songs und Musiken, die im Hauptspiel als auch den DLCs bisher zu hören waren, entfernen müsse. Vor allem betroffen sei die Station Vladivostok FM mit seinen 13 zumeist russischen Popsongs im Hauptspiel sowie weiteren 15 in der The Ballad of Gay Tony-Erweiterung. Ob noch weitere Stationen bzw. Songs betroffen sein werden, ist derzeit noch unklar.

Unklar ist, wann genau die Musik aus GTA IV entfernt wird. Unbestätigten Meldungen zufolge wird Ende April 2018 (26.04.2018) genannt. Sicher sei aber auch schon, dass Rockstar Games für Ersatz sorgen will.

Grand Theft Auto IV ist seit April 2008 für Playstation 3 und Xbox 360 sowie seit Dezember 2008 für PC verfügbar.