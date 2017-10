Guacamelee 2 – PGW 2017-Trailer kündigt Fortsetzung an

Sony hat während der Paris Games Week 2017 Pressekonferenz mehr oder weniger überraschend Guacamelee 2, Release: tba, mit einem ersten Trailer angekündigt. Das Actionspiel befindet sich bei DrinkBox in Entwicklung und für den Moment wurde die Playstation 4 als erste Plattform genannt, für die Guacamelee 2 erscheinen soll. Ob und ggf. für welche weiteren Plattformen Guacamelee 2 noch erscheinen soll, ist aktuell nicht bekannt.

Guacamelee 2 spielt sieben Jahre nach dem ersten Teil. Aber bekanntlich kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn andere Böses planen. So geht es auch Juan Aguacate, der mit seiner Familie zumindest solange ein glückliches Leben führt, bis sein Freund und Trainer Uay Chivo eine unheimliche Bedrohung ausmacht. Schnell wird klar: nicht nur Mexiko ist in Gefahr, sondern auch Raum und Zeit.

Guacamelee 2 | PGW 2017 Reveal Trailer | PS4

Bereits im September 2014 hatte Entwickler DrinkBox erklärt, dass man schon für eine mögliche Fortsetzung plane und diverse Ideen dafür in der Schublade habe. Für Guacamelee 2 habe man sich auf die unterhaltenden Elemente, die Teil 1 ausgemacht haben, konzentriert und diese weiter entwickelt. So wird Juan auch in Guacamelee 2 verschiedene Fähigkeiten erlernen, darunter auch die neue Kraft „Eagle Boost“. Mit einer Art Hakenmechanik und vordefinierten „Boosting Points“ werdet ihr in der Lage sein euch durch die Levels zu katapultieren. Dies erlaubt euch auch künftig höher gelegene Ebenen zu erreichen. Ebenfalls wird auch die „Huhn“-Fähigkeit wieder mit von der Partie sein, um beispielsweise durch enge Öffnungen zu gehen. Außerdem soll die Huhnform in Guacamelee 2 nicht mehr ganz so schnell kraftlos werden und ein paar neue Fertigkeiten bieten.

Guacamelee 2 – 3 Minutes of NEW Gameplay | Paris Games Week ’17 (1080p)

In Guacamelee 2 sollt ihr auch mit der Umgebung interagieren können, das gilt für Plattform- als auch Kampfelemente gleichermaßen. Als Beispiel nennt DrinkBox die „Dimension Waves“, sich bewegende Raumfenster, mit denen ihr ein Blick in eine andere Dimension erlangen könnt. Das hat außerdem zur Folge, dass sich die Umgebung selbst auch die Gegner verändern, was ihr dann unter anderem zu eurem Vorteil nutzen könnt.

Guacamelee 2 soll wahlweise alleine oder im Vier-Spieler-Koop-Modus gespielt werden können. Entsprechend sollen sich auch die Gegner verhalten und die Schwierigkeit sich nach der Anzahl der Spieler richten. Und mit einer Guacamelee 2 Demo will DrinkBox während der diesjährigen Playstation Experience 2017 (9.-10.12.2017) weitere Einblicke gewähren.