Guacamelee! One-Two Punch Collection – Release der Spielesammlung verschoben

Die Spielesammlung Guacamelee! One-Two Punch Collection wird sich verspäten, wie Leadman Games auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal bekanntgegeben haben. War bisher geplant die Guacamelee! One-Two Punch Collection am 28. Mai 2019 für Nintendo Switch und Playstation 4 zu veröffentlichen, wird der neue Release-Termin ab sofort mit dem 6. August 2019 angegeben.

Dass die Guacamelee! One-Two Punch Collection in Sachen Veröffentlichung neu datiert werden musste, begründen Leadman Games mit „unvorhersehbaren technischen Schwierigkeiten“. Wie es heißt, habe man einen simultanen Release eines Spiels für verschiedene Plattformen nicht so schwer vorgestellt. Man habe absolutes Vertrauen in das Team und damit in den neu gesetzten Termin, und man sei sicher, wie es weiter heißt, dass es keine weiteren Verschiebungen mehr geben werde.

Als kleines sozusagen kleines Trostpflaster teilen Leadman Games außerdem mit, dass man einen Weg gefunden habe die jeweils verfügbaren Guacamelee!-DLCs zu inkludieren. Demnach werden die Erweiterungen auf der Playstation 4-Disc enthalten sein, Käufer der Switch-Fassung werden einen entsprechenden Code in der Hülle vorfinden.

Die Guacamelee! One-Two Punch Collection wird aus den beiden Spielen Guacamelee! Super Turbo Championship Edition sowie Guacamelee! 2 bestehen. Weiterhin enthalten sind außerdem ein doppelseitiges Poster, eine vollständige Anleitung und Download-Codes für die beiden ebenfalls verfügbaren Soundtracks.

Erwähnt sei noch, dass PC-Spieler die Guacamelee! Super Turbo Championship Edition bis morgen, 23. Mai 2019, 19:00 Uhr (MEZ) kostenlos auf Steam bekommen können. Zur entsprechenden Guacamelee! Super Turbo Championship Edition-Produkt- und Download-Seite geht es hier lang.

Guacamelee! One-Two Punch Collection trailer