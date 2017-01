Guitar Hero Live â€“ Entwickler FreeStyle Games von Ubisoft gekauft

Guitar Hero Live sowie die DJ Hero-Spiele, entwickelt vom britischen Studio FreeStyle Games, gehören ab sofort zum Portfolio des französischen Entwicklers und Publishers Ubisoft. Wie das Unternehmen bekanntgegeben hat, habe man den Entwickler nebst Spiele-IPs von Activision gekauft.

FreeStyle Games wird künftig unter dem Namen Ubisoft Leamington, angelehnt an den Standort des Studios (Leamington Spa), firmieren. Zudem werde FreeStyle Games aka Ubisoft Leamington eng mit Ubisoft Reflections und anderen Ubisoft-Studios zusammenarbeiten, um „AAA-Games“ zu entwickeln. Ubisoft Reflections Managing Director Richard Blenkinsop dazu – Zitat:

Wir sind begeistert FreeStyle Games‘ Kompetenzen in unserer Gruppe zu wissen und das Reflections-Team freut sich sehr darauf gemeinsam Großartiges zu schaffen.

Konkrete Details zur Übernahme, unter anderen Kaufpreis und weitere Einzelheiten sind bekannt. Unklar ist für den Moment auch, was die Übernahme von FreeStyle Games durch Ubisoft unter Umständen für Guitar Hero Live zur Folge hat. Guitar Hero Live erschien im Oktober 2015 für PC, PS3, Playstation 4, Wii U, Xbox 360 und Xbox One und blieb bisher, so Activision, im Bezug auf erzielte Verkäufe hinter den Erwartungen zurück.