GWENT: The Witcher Card Game – Closed Beta gestartet, Anmeldungen weiter möglich

CD Projekt RED hat bekanntgegeben, dass die GWENT: The Witcher Card Game Beta, wie angekündigt, offiziell gestartet ist und derzeit auf PC und Xbox One zur Verfügung steht. Ein entsprechender Testlauf soll auch zu einem späteren Zeitpunkt auf Playstation 4 stattfinden.

GWENT: The Witcher Card Game ist, nachdem es ein Bestandteil des The Witcher 3: Wild Hunt Hauptspiels war, als nun eigenständiges Spiel konzipiert worden. Um es weiter zu verbessern, sind Fans und Spieler angehalten an der GWENT Closed Beta mitzuwirken. Aktuell ist vorgesehen, dass die GWENT Closed Beta bis zum Frühjahr 2017 laufen wird. Weitere Details lassen sich dem offiziellen Play GWENT FAQ entnehmen.

Die ersten GWENT Closed Beta Keys wurden bereits an diejenigen verschickt, die sich auf playgwent.com entsprechend registriert hatten. Natürlich kann sich weiterhin für die GWENT Closed Beta unter Play GWENT angemeldet werden.

Die GWENT: The Witcher Card Game Closed Beta wird unter anderem in den Sprachen Englisch und Deutsch angeboten. Das Hinzufügen von neuen Game Features während des Testlaufs darf erwartet werden.

GWENT: The Witcher Card Game soll für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Ein konkreter Release-Termin steht noch nicht fest und wird gesondert bekanntgegeben werden.