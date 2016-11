Halo 5 – Teaser-Video kündigt neue DLC-Inhalte an

Halo 5: Guardians wurde vor gut einem Jahr offiziell und exklusiv für Microsofts Xbox One veröffentlicht. Seither versorgt Entwickler 343 Industries den Ego-Shooter durchaus regelmäßig mit ergänzenden sowie neuen Inhalten. So sind unter anderem neue Karten für Warzone Firefight als auch weitere Elemente für den Forge-Editior vorgesehen.

Ergänzend zu diesen bereits geplanten Updates plant 343 Industries weiteren Download-Content für Halo 5 anzubieten, wie einem frisch veröffentlichten Teaser entnommen werden kann. Konkrete Details wurden allerdings noch nicht verraten und unklar ist für den Moment auch, wann die im Teaser angerissenen Inhalte für Halo 5 erscheinen sollen.

Last not least von der eigentlich Arbeit abgesehen, haben die Mitarbeiter bei 343 Industries auch hin wieder etwas Spaß, wie beispielsweise bei der Mannequin Challenge, da all beteiligten in mehr oder weniger alltagstypischen Positionen einer Schaufensterpuppe gleich verharren.

Halo 5 – Upcoming Content Teaser

Halo Mannequin Challenge