Halo Wars 2 – „Colony“-DLC-Release erfolgt wegen „gravierendem Fehler“ später

Der Halo Wars 2 „Colony“-DLC hätte eigentliche diese Woche noch erscheinen sollen – die Betonung liegt auf „hätte eigentlich“, denn daraus wird nichts mehr, wie 343 Industries bekanntgegeben hat, Und schuld an der Verzögerung ist, wie es seitens Entwickler heißt, ein „gravierender Fehler“, der während der finalen Tests entdeckt wurde.

Konkret geht es dabei um ein Problem, welches in Verbindung mit der neuen Skitterer-Einheit auftritt und die Spiele-Balance nachhaltig stören würde. Die neuen Einheiten sind kleine Symbionten, die man an jede freundliche Einheit stecken kann und die infolge als zielsuchende Geschütztürme und Heiler agieren. Aber diese haben in einem finalen Test nicht so funktioniert, wie es sich 343 Industries vorgestellt hat. Denn die Skitterer haben, sobald sie angesteckt waren, das Feuer nicht nur eröffnet, sondern konnten es auch kontinuierlich fortführen, unabhängig von der Distanz und Zielmarkierung.

Selbstredend, so 343 Industries, dass dieser schwerwiegende Fehler natürlich erst beseitig werden muss, sodass der Halo Wars 2 „Colony“-DLC nächste Woche veröffentlicht werden soll. Ein konkreter Ersatztermin wurde jedoch noch nicht genannt.