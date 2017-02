Halo Wars 2 â€“ Launch-Trailer stimmt auf Release ein

Halo Wars 2 wird in wenigen Tagen, sehr zur Freude der Fans, endlich für Xbox One und Windows 10 PC als Xbox Play Anywhere Titel erscheinen. Passend zum anstehenden Release gibt es den obligatorischen Halo Wars 2 Launch-Trailer, der auf die Veröffentlichung des Echtzeit-Strategiespiels einstimmen soll.

Halo Wars 2 wird von Creative Assembly sowie 343 Industries entwickelt, von Microsoft vertrieben und wird ab dem 21. Februar 2017 im Handel und als digitaler Download verfügbar sein.

Halo Wars 2: Official Launch Trailer