Halo Wars: Definitive Edition – Halo Wars 2: Ultimate Edition-Vorbesteller erhalten früher Zugang

343 Industries und Microsoft haben bekanntgegeben, dass Vorbesteller von Halo Wars 2 vorzeitig Zugang zu Halo Wars: Definitive Edition erhalten, eine überarbeitete Fassung des Strategiespiels Halo Wars, welches erstmals im Februar 2009 für Xbox 360 erschienen ist.

Die Halo Wars: Definitive Edition soll schon ab dem 20. Dezember 2016 im Windows-Xbox-Store angeboten werden. Vorzeitigen Zugriff auf Halo Wars in der überarbeiteten Version erhalten allerdings erst einmal nur diejenigen Spieler, welche Halo Wars 2 als Ultimate Edition (um 89,99 Euro) vorbestellt haben.

Damit folgt, zumindest einmal im Ansatz, Microsoft der Vorgehensweise von Activision. Bekanntlich bietet der Publisher die nachhaltig aufgehübschte Variante des Klassikers Call of Duty: Modern Warfare nur in Kombination mit dem neusten Call of Duty-Serienableger, Call of Duty: Infinite Warfare an. Einen Unterschied gibt es allerdings doch, denn während Activision an diesem Angebot festhalten will und Call of Duty: Modern Warfare Remastered nicht gesondert anbieten wird, behält sich Microsoft eine alternative Marschroute vor.

Laut Microsoft sei der Zugang zu Halo Wars: Definitive Edition für Vorbesteller von Halo Wars 2 ab dem 20. Dezember 2016 als „early access“ zu verstehen, sozusagen eine gewisse Form der Bevorzugung für all jene, die sich schon jetzt für den Halo Wars 2-Kauf entscheiden. Damit steht zumindest einmal grundlegend einem gesonderten Release von Halo Wars: Definitive Edition nichts im Wege.

Wie Microsoft und 343 Industries das jedoch final handhaben wollen und werden, bleibt natürlich für den Moment erst einmal abzuwarten.