We Happy Few – Release-Termin und Story-Trailer bei der E3 2018 veröffentlicht

Im Zuge der E3 2018 wurde ein neuer Trailer zu We Happy Few veröffentlicht sowie der offizielle Release-Termin genannt. Neben dem Trailer, den ihr im Anschluss der Meldung findet, hat Microsoft auch die Übernahme des bis dahin unabhängigem Entwicklerstudios Compulsion Games bekanntgegeben.

We Happy Few wird von Compulsion Games entwickelt, die auch für das bekannte Contrast zuständig waren. Seit 2016 befand sich We Happy Few im Early-Access und soll am 10. August 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. So versprechen die Entwickler, dass We Happy Few noch umfangreicher ausfallen soll, wie anfänglich geplant. Die Geschichten zu den drei Protagonisten wurde neu geschrieben und die Qualität auf ein neues Level gehoben.

We Happy Few ist ein Action-Adventure mit Survival-Elementen, angesiedelt im retrofuturistischen England der 1960er Jahre. Obwohl die Stadt Wellington Wells vom Krieg verwüstet wurde, leben dort ausschließlich wahnhaft glückliche Menschen. Doch dieser Schein trügt und die idyllische Welt steht am Rande des Zusammenbruchs. Ihr müsst die Geschichte dieser Welt entdecken und herausfinden, wie es dazu kam, dass alle so verführerisch glücklich sind. In We Happy Few sollen, laut dem Entwickler, “keine Spieldurchgänge gleich sein“. Während die Bürger von Wellington Wells immer sicherstellen wollen, dass ihr euer ,,Joy” genommen habt, soll die generierte Welt dafür sorgen, dass jeder Spieldurchgang anders ist.

Nachfolgend findet ihr den Trailer der E3 2018 sowie frisch veröffentlichte Screenshots. Zudem möchten wir euch unser Preview von We Happy Few ans Herz legen, bei dem sich unser Kollege Alexander in das Drogen verseuchte England gewagt hat.

We Happy Few – E3 2018 Story-Trailer

We Happy Few Gameplay Walkthrough – IGN Live E3 2018