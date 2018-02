Hearts of Iron IV – Neue Videos zum Waking the Tiger-Addon

Am 8. März 2018 soll Waking the Tiger, das neue Addon zum im vorletzten Jahr veröffentlichten Strategiespiel Hearts of Iron IV, erscheinen. Zur kommenden Erweiterung hat Paradox Interactive jüngst zwei weitere Videos veröffentlicht.

Im Feature-Breakdown-Video gehen die Entwickler auf die speziellen Fähigkeiten militärischer Spitzen-Militärs (Feldmarschall, Generalität) ein. Das zweite Video behandelt den in Arbeit befindlichen Patch 1.5 (Cornflakes Update), der zeitgleich mit dem Waking the Tiger-Addon erscheinen soll und u.a. die Benutzeroberfläche zu verbessern verspricht.

Hearts of Iron IV: Waking the Tiger behandelt die asiatische Front während der Zeit des Zweiten Weltkrieges und wird über Steam zum Preis von 19,99 Euro erhältlich sein.

HOI4: Waking the Tiger Feature Breakdown #3 – Chain of Command

HOI4 1.5 Cornflakes: Feature Breakdown