Hearts of Iron IV – Release-Termin zum neuen Waking the Tiger Addon bekannt

Waking the Tiger, die neue Erweiterung zur 2016 veröffentlichten Hardcore-Strategie Hearts of Iron IV, soll ab dem 8. März 2018 als kostenpflichtiger Download (Preis: 19,99 Euro) über Steam erhältlich sein.

Hearts of Iron IV: Waking the Tiger stellt die asiatische Front während der Zeit des Zweiten Weltkrieges in den Mittelpunkt. Obwohl sich das kommende Addon an historische Ereignisse anlehnt, bleiben viele Verläufe fiktiv und sind von den Handlungen des Spielers abhängig. So wird es zum Beispiel möglich sein, Japan zur Demokratie umzufunktionieren und dessen damaligen Verbündeten Hitler abzusetzen. Zu den nationalen Schwerpunkten wird zudem China gehören.

Seit dem Jahre 2000 beliefert der in Stockholm ansässige Publisher Paradox Interactive, der über ein hauseigenes Entwicklerstudio verfügt, Prof-Strategie-Fans mit hochkomplexen Computerspiel-Serien wie Europa Universalis, Victoria, Crusader Kings oder Hearts of Iron. Vom Basisprogramm Hearts of Iron IV wurden allein in weniger als zwei Wochen nach Verkaufsstart im Juni 2016 über 200.000 Exemplare verkauft.

Hearts of Iron IV: Waking the Tiger – Announcement Trailer