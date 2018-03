Hellblade Senua’s Sacrifice – Xbox One-Release-Termin steht fest und 3 Grafik-Modelle geplant

Entwickler Ninja Theory hat bekanntgegeben, dass das Action-Adventure Hellblade Senua’s Sacrifice europaweit am 11. April 2018 auch für Microsofts Xbox One-Konsolenfamilie als digitaler Download im Xbox Store erscheinen soll. Ergänzend teilte Ninja Theory außerdem mit, dass ihr zehn Prozent beim Kauf von Hellblade Senua’s Sacrifice sparen könnt, ganz gleich, ob ihr euch jetzt schon via Vorbestellung für das Spiel entscheidet oder den Titel in der ersten Woche nach erfolgter Veröffentlichung kauft.

Hellblade: Senua’s Sacrifice | Official Trailer | PS4 & PC

Weiterhin hat Ninja Theory erklärt, dass für Hellblade Senua’s Sacrifice auf Xbox One X drei verschiedene Grafik-Modelle zur Auswahl stehen:

Mit den sogenannten Enhanced Visuals werdet ihr zusätzliche grafische Spezialeffekte zu Gesicht bekommen. Wählt ihr den „High Framerate Mode“, soll Hellblade Senua’s Sacrifice mit 60 Bildern pro Sekunde laufen und im „High Resolution Mode“ werde die Auflösung dynamisch und bei bis zu 4K liegen.

Und natürlich wird das Action-Adventure Hellblade Senua’s Sacrifice von Ninja Theory auch auf Xbox One mit Erfolgen im Gepäck erscheinen. Es ist sicher anzunehmen, dass die Erfolge den bereits bekannten Trophäen auf dem Fuß folgen, also gleich sein werden. Auch wenn Hellblade Senua’s Sacrifice, zumindest einmal aus unserer Sicht, kein Spiel ist, das nur wegen der Erfolge (bzw. Trophäen) gespielt werden sollte, könnt ihr natürlich trotzdem mal einen Blick auf unseren Hellblade Senua’s Sacrifice Leitfaden werfen und schauen, welche Erfolge euch aller Voraussicht nach erwarten.