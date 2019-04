Hellboy: Call of Darkness – Kino-Tickets Gewinnspiel / Verlosung

Das Wetter ist momentan sehr wechselhaft und damit definitiv ein guter Grund mal wieder dem Kino einen Besuch abzustatten! Am 11. April 2019, also noch diese Woche, wird Hellboy: Call of Darkness in den Schweizer Kinos anlaufen. In freundlicher Zusammenarbeit mit Ascot Elite möchten wir euch ins Kino schicken und das Ganze natürlich kostenlos! Wir verlosen an dieser Stelle 3×2 Kino-Tickets für ein beliebiges Kino in der Schweiz. Bitte beachtet an dieser Stelle, dass die Tickets nur unter der Woche einlösbar sind. Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, füllt bitte am Ende dieses Artikels das Gewinnspielformular aus.

Synopsis: Im Kampf gegen das Böse kann es nur einen geben: Halbdämon Hellboy (David Harbour)! Mit geschärftem Schwert, glutroten Hörnern und legendärer Eisenfaust hat er diesmal eine ganz besonders apokalyptische Mission: Er muss die mächtige Hexe Nimue (Milla Jovovich) und das Monster Gruagach stoppen, die zusammen mit einer Reihe weiterer mythischer Wesen Tod und Zerstörung unter die Menschen bringen wollen. Doch dafür brauchen sie Hellboy. Denn seine Bestimmung war einst, selbst den Weltuntergang zu starten – bis sein Ziehvater Professor Broom (Ian McShane) ihn auf die gute Seite holte. Während Hellboy nun von Broom für einen Auftrag nach London geschickt wird, zieht Nimue eine Schneise der Verwüstung durch ganz England. Und plötzlich sehen sich Hellboy und seine Mitstreiter nicht nur mit einer Armee der Finsternis konfrontiert, sondern auch mit ureigenen Dämonen. Die blutrote Schlacht kann beginnen!

Regie: Neil Marshall

Darsteller: David Harbour, Milla Jovovich, Alistair Petrie, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim

Hellboy: Call of Darkness – Trailer Deutsch

Die Deadline für dieses Gewinnspiel ist am 13. April 2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

