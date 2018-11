Hellfront: Honeymoon â€“ Release des Twin-Stick-Shoters erfolgt Ende November 2018

Der Twin-Stick-Shooter Hellfront von Entwickler SkyGoblin und Publisher Thunderful Games wird Ende dieses Monats für PC via Steam, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Weiterhin ist Hellfront: Honeymoon auch Anfang 2019, konkreter Termin: tba, für Nintendo Switch geplant.

Hellfront: Honeymoon wurde während der PAX 2018 Seattle Ende August 2018 vorgestellt. Erwarten dürft ihr jede Menge Action, die ihr alleine oder mit bis zu vier Spielern lokal oder online angehen könnt. Es gilt kurze, aber intensive Levels zu absolvieren, Speedruns zu überstehen und die Highscore-Tabelle nach oben zu klettern. Spielt solo, in Koop-Missionen oder Deathmatch – ganz wie ihr wollt.

Mit Hellfront: Honeymoon loslegen könnt ihr auf PC via Steam, PS4 und Xbox One ab dem 30. November 2018 und der nachfolgende Trailer zeigt auf, was euch erwartet.

HELLFRONT: HONEYMOON – Announcement Trailer