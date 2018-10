My Hero One’s Justice – Neue Informationen zu Endeavor und dem Arcade-Modus enthÃ¼llt

Bandai Namco hat neue Informationen und Screenshots zu My Hero One’s Justice veröffentlicht, die den DLC-Charakter und Vorbestellerbonus Endeavor und den Arcade-Modus vorstellen. Endeavor könnt ihr kostenlos bei eurer Vorbestellung dazu bekommen oder im nachhinein separat, ab dem 26. Oktober 2018, erwerben. Wie hoch der Preis dabei ausfallen wird, ist bislang noch unbekannt.

Endeavors Kampfstil sowie seine Persönlichkeit sind eine Paarung von ungeheurer Kraft und wütenden Ausbrüchen. Mit den intensiven und wütenden Flammen, die aus seinem Körper schießen, pulverisiert er jeden, den er berührt. Durch die riesigen Rückstöße, die Endeavor erleidet, wenn er seine Kräfte entfesseln möchte, trifft er womöglich nicht immer seinen Gegner, aber wenn er trifft, muss dieser enormen Schaden einstecken. Neben diversen starken Nahkampfangriffen beherrscht er auch Distanzangriffe.

Mit dem frisch enthüllten Arcade-Modus wird ein Spielmodus vorgestellt, bei dem ihr gegen sechs unterschiedliche Charakter hintereinander antreten müsst. Wenn ihr als Sieger aus dieser Kampfserie hervorgeht, winken euch diverse Sondergegenstände als Belohnung.

My Hero One’s Justice soll am 26. Oktober 2018 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Und weitere Infos zu My Hero One’s Justice könnt ihr auch unserer News-Sektion entnehmen!