Hitman 2 – “Ghost Mode” als 1-gegen-1-Multiplayermodus angekÃ¼ndigt

Warner Bros. und IO Interactive haben für Hitman 2 mit dem “Ghost Mode” einen kompetitiven Multiplayer-Spielmodus angekündigt, der mit dem Start von Hitman 2 am 13. November 2018 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen verfügbar sein soll.

Zum Release von Hitman 2 soll der “Ghost Mode” zunächst für den Schauplatz Miami angeboten werden. Im Nachgang zum Hitman 2 Release ist außerdem geplant, den “Ghost Mode” auch für weitere Schauplätze aus Hitman 2 und der Welt des Auftragsmords bereitzustellen.

Der Hitman 2 “Ghost Mode” wird als 1-gegen-1-Multiplayermodus beschrieben, da ihr euch, wie Warner und IO es beschreiben, in Sachen Auftragsmord auf die ultimative Probe stellen könnt. Im “Ghost Mode” schlüpfen beide Spieler in die Rolle des Agent 47 und der Auftrag lautet so viele Ziele in einem Spiel wie möglich auszuschalten. Die Runden werden gemeinsam gestartet und es gilt sich darum zu bemühen, die gleichen Ziele schneller und sauberer aus dem Weg zu räumen als es der Kontrahent diese erledigt. Um das zu schaffen, stehen auch gefundene Waffen, Gegenstände, Kleidung und ICA-Nachschub bereit.

Der besondere Clou am Hitman 2 “Ghost Mode” sei, so Warner und IO Interactive weiter, dass ihr die Ziele simultan am gleichen Schauplatz jagen werdet und eine Geistervision eures Gegenspielers seht. Auf diese Weise sollt ihr die Fortschritte der Konkurrenz verfolgen können, auch wenn ihr selbst in einer anderen Realität agiert, die nicht von den Aktionen des Gegners beeinflusst wird. Wer zuerst fünf Ziele ausgeschaltet hat, hat den Auftragsmord-Wettkampf gewonnen.

Und wie ihr euch das Ganze vorstellen könnt, zeigt das nachfolgende Hitman 2 “Ghost Mode” Gameplay-Video.

HITMAN 2 – Ghost Mode Trailer Deutsch HD German (2018)