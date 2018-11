Hitman 2 – Launch-Trailer stimmt auf baldigen Release ein

IO Interactive und Warner Bros. haben zum bald erscheinenden Actionspiel Hitman 2 den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht, mit dem ihr auf den in der kommenden Woche stattfindenden Release eingestimmt werden sollt.

Der britische Schauspieler Sean Bean (Game of Thrones, Troya, James Bond, etc.) erläutert im Live-Action-Trailer (Launch-Trailer), welche Bedeutung Kreativität und Improvisation für einen waschechten Killer haben. Außerdem wird eine Reihe unauffälliger Gegenstände gezeigt, die ihr in Hitman 2 als tödliche Waffe einsetzen könnt. Ganz gleich ob es die Gummienten-Sprengsätze sind oder Küchenutensilien und Transistorradios sowie Flamingokostüme, alles lässt sich zum Töten einsetzen – ihr müsst nur wissen wie.

HITMAN 2 – Sean Bean Launch Trailer OV mit dt. Untertiteln (2018)

Sean Bean wird auch in der ersten Hitman 2 Mission „Schwer zu fassendes Ziel“ die Rolle des Mark Faba, ein früherer MI5-Agent, spielen. Faba, seines Zeichens freiberuflicher Killer, genießt den Ruf vor allem sein eigenes Ableben gekonnt vorzutäuschen. Daher trägt er auch den Namen „The Undying“ und natürlich ist es Agent 47‘ Aufgabe dem Unsterblichen die Tour zu vermasseln.

Eine Woche nach erfolgtem Launch von Hitman 2 am 13. November 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One-Konsolen wird die „Schwer zu fassendes Ziel“-Mission für eine begrenzte Zeit spielbar sein. Die Aufträge sind einzigartige, hochkarätige Missionen, die euch gratis zur Verfügung stehen werden. Ihr werdet allerdings nur genau eine Chance haben, um euer Ziel zu eliminieren. Schafft ihr das nicht, kann der Auftrag nicht wiederholt werden. Sobald das schwer fassbare Ziel Nr. 1 verfügbar ist, müsst ihr versuchen Mark Faba a.k.a. Sean Bean aufzuhalten, bevor er seine ausgezeichneten Fähigkeiten in Überwachung, Infiltration und Zerstörung einsetzen kann, um wiederum seinerseits einen Auftrag während des Global Innovation Race-Events in Miami abzuschließen. Folglich müsst ihr als Agent 47 schneller und vor allem auch cleverer sein als Mark Faba…

Ergänzend zum Hitman 2 Launch-Trailer bieten Warner Bros. und IO Interactive nachfolgend auch noch den Hitman Perfected-Trailer an, der euch eine 360°-Übersicht der diversen neuen Features, Spielmodi, Verbesserungen und Inhalte von Hitman 2 bietet. Sechs Schauplätze erwarten euch in Hitman 2: Miami, Kolumbien, Hawke’s Bay, Mumbai, Whittleton Creek und die geheimnisvolle Insel Sgail.

Weiterhin bietet Hitman 2 die Möglichkeit, dass ihr euch erstmals in Mehrspieler-Herausforderungen beweisen könnt: im Ghost Mode. Zudem wird es den Sniper Assassin-Modus geben, da ihr mit einem weiteren Spieler kooperativ zusammenarbeiten könnt, um definierte Ziele zur Strecke zu bringen. Auch wird Hitman 2 eine Reihe verschiedener Updates und Verbesserungen im Gepäck haben, darunter eine überarbeitete Kampf-KI, die neue Minikarte, Sicherheitskamera-Raster, Bild-in-Bild-Wiederholungen, neue Werkzeuge als auch die Rückkehr des Aktenkoffers und noch einiges mehr.

Warner Bros. und IO Interactive bestätigten außerdem, dass Hitman 2 nach erfolgtem Release am 13. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One mit weiteren Inhalten ergänzt wird, darunter Schwierige Ziele, Eskalationen, Herausforderungspakete, Aufträge, Live-Inhalte und mehr.

HITMAN 2 – Perfected-Trailer Deutsch HD German (2018)