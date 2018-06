Hitman 2 – Miami-Gameplay-Trailer enthüllt und rund 2.000 NPCs bestätigt

Es ist unlängst bekannt, dass einer der neusten Schauplätze in Hitman 2 Agent 47 nach Miami führt. Das nahm Warner Bros. zum Anlass, um einen Miami-Gameplay-Trailer zu enthüllen, der euch die pulsierende US-Küstenstadt im farbigen Ambiente zeigt. Den Miami-Gameplay-Trailer sowie die Gameplay-Demo von unseren Kollegen bei IGN findet ihr am Ende eingebunden.

Es werden euch nicht nur farbenfrohe Orte zur Verfügung stehen, denn in einem weiteren Auftrag wird Agent 47 in den gefährlichen Regenwald geschickt. Da es sich hierbei um eine Fortsetzung handelt, jagt Agent 47 den ungreifbaren Schatten-Auftraggeber, um ihn und seine Miliz ein für alle Mal zu vernichten. Weitere Informationen zu Hitman 2 sowie der “Sniper Assasin”-Erweiterung, die euch erstmalig ein Koop-Modus im Hitman-Universum anbietet, findet ihr hier.

In einem aktuellen Interview hat Executive Producer Markus Friedl mitgeteilt, dass sie den Spielern mit Hitman 2 eine noch größere Sandbox-Erfahrung bieten wollen, wie jemals zuvor. So könnt ihr beispielsweise in Miami in den Menschenmengen verschwinden, um so weiter unentdeckt zu bleiben, und euren Auftrag weiterverfolgen. Markus Friedl bestätigte in dem Interview auch, dass ihr in der finalen Spielversion von Hitman 2 in Miami fast 2.000 NPCs antreffen könnt. Man möchte den Spielern möglichst viele Möglichkeiten und Werkzeuge bieten, um mit der Welt zu interagieren.

Die Fortsetzung des Actionspiels aus dem Jahr 2016 wird voraussichtlich am 13. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Hitman 2 – Miami-Gameplay-Trailer

Hitman 2 – IGN Gameplay-Demo E3 2018