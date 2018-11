Hitman 2 – Offizieller Launch-Trailer veröffentlicht

Warner Bros. und IO Interactive haben den offiziellen Hitman 2 Launch-Trailer veröffentlicht und erinnern damit an den kommende Woche erfolgenden Release des Stealth-Action-Spiels mit erneut Agent 47 in der Hauptrolle.

Sechs dynamische Umgebungen laden in Hitman 2 zum Erforschen ein, außerdem stehen der der Sniper Assassin- sowie der Ghost Modus sowie Multiplayer-Optionen zur Verfügung. Garniert wird das Ganze mit einer Reihe an Neuerungen sowie Upgrades, die Hitman 2 im Gepäck hat.

HITMAN 2 – Offizieller Gameplay Launch Trailer OV mit dt. Untertiteln (2018)

Zudem gaben Warner und IO Interactive bekannt, dass der erste Gegenstand, den ihr in der „Schwer zu fassendes Ziel“-Mission in Hitman 2 freischalten könnt, feststeht. Per Abstimmung konntet ihr bis vor Kurzem noch aus den drei Optionen „Blendgranaten-Roboter“, „Kopfhörer-Garotte“ und „explosiver Stift“ auswählen. Gewonnen hat der „explosive Stift“, der somit in der „Schwer zu fassendes Ziel“-Mission mit Sean Bean erstmals vorkommen wird. Erledigt die passenderweise „Explosiver Schreibstil“ beschriebene Herausforderung und sackt am Ende den Stift als Belohnung ein. Die „Schwer zu fassendes Ziel“-Mission wird ab dem 20. November 2018 zur Verfügung stehen.

Hitman 2 erscheint am 13. November 2018 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen.