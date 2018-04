Hitman: Definitive Edition – Erscheint am 17. Mai 2018 und wird durch Warner Bros. vermarktet

Lange war es ungewiss, wie es mit der Stealth-Serie Hitman weiter gehen soll, denn nach der Fertigstellung der ersten Staffel trennten sich die Wege zwischen Square Enix und IO Interactive. Doch der Entwickler gab diese Woche bekannt, dass Warner Bros. den Vertrieb der Serie übernehmen werde.

Zuallererst erfolgt die Vermarktung der Hitman: Definitive Edition durch Warner Bros. und so soll die finale Fassung des Stealth-Episodenspiels aus dem Jahr 2016 am 17. Mai 2018 für Play Station 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Ob auch eine Veröffentlichung für PCs in Erwägung gezogen wird, ist noch unklar.

Hitman: Definitive Edition enthält folgende Inhalte:

Outfit-Paket zum 20. Jubiläum von IO Interactive - drei neue Outfits, inspiriert von Freedom Fighters, Kane & Lynch und Mini Ninjas.

Hitman Season One (Hauptspiel) - sieben exotische Schauplätze aus der ersten Saison, darunter Paris, Sapienza, Marrakesch, Bangkok, Colorado und Hokkaido sowie die ICA-Anlage.

Inhalte der Hitman Game of the Year Edition : vier Missionen aus der Kampagne „Patient Null", drei thematische Eskalationsverträge, die drei besondere Waffen freischalten, dazu das Clown-, Cowboy- und Raven-Outfit aus der kürzlich digital erschienenen Game of the Year Edition.

Hitman Sommer-Bonusepisode - mit ICA-Bonusmissionen in Sapienza und Marrakesch.

Hitman : Blood Money Requiem-Pack - enthält den Requiem-Anzug, den Weißen Gummienten-Sprengstoff und die ICA-Chrome-Pistole.

Alle Verträge, Eskalationsverträge, Challenge Packs und Spiel-Updates aus Hitman Season One und der Hitman Game of the Year Edition.

Nachfolgend findet ihr den Launch-Trailer der Game-of-the-Year-Edition von Hitman!

Hitman: Game of the Year Edition – Launch-Trailer