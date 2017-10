Hitman – Game of the Year Edition angekündigt

IO Interactive hat bekanntgegeben, dass man bereits Anfang November 2017 die Hitman: Game of the Year Edition veröffentlichen werde. Die Komplettausgabe von Hitman wird gleichermaßen für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar sein.

Die Hitman Game of the Year Edition soll konkret am 7. November 2017 zum Preis von 59,99 Euro erscheinen und unter anderem die neue Kampagne „Patient Zero“ sowie weitere Inhalte bieten. Solltet ihr bereits die erste Hitman-Staffel besitzen, könnt ihr für 19,99 Euro auf die Game of the Year Edition upgraden.

HITMAN – Game of the Year Edition (Available 7 November)

Hitman Game of the Year Edition Inhalte – Übersicht:

Neue Kampagne Patient Zero mit vier weiteren Missionen, die an bekannten sowie überarbeiteten Orten stattfinden (Bangkog, Sapienza, Colorado, Hokkaido).

Drei Escalation Contracts.

Drei Kostüme: Clown, Raven und Cowboy, jeweils mit eigener Waffe.

Ergänzend wird es am 7. November 2017 auch ein weiteres kostenloses Update für Hitman geben. Mit diesem wird unter anderem die Benutzeroberfläche angepasst, die Beleuchtung in allen Missionen verbessert als auch den Contracts-Modus erweitern. Hitman-Spieler auf PC erhalten Support für Tobii Eye Tracking. Für die ebenfalls am 7. November 2017 erscheinenden Xbox One X verspricht IO Interactive, dass Hitman eine native 4K-Auflösung sowie eine höhere Bildwiederholungsrate verpasst bekommt. Weiterhin ist im November 2017 noch vorgesehen die „Elusive Targets“ erneut zu aktivieren.