Hitman – Season 2 von IO Interactive bestätigt

Hitman Season 2, Plattformen und Release: tba, wird kommen, wie Lead Producer Hakan Abrak während der vor Kurzem stattgefundenen Paris Game Week in einem Interview bestätigt hat.

Laut Abrak arbeite man bei IO Interactive bereits an der Fortsetzung, die unter anderem neue Städte sowie Schauplätze bieten werde. Weiterhin soll es möglich sein, dass in Hitman Season 1 freigeschaltete Inhalte in Hitman Season 2 genutzt werden können. Außerdem plane man Hitman Season 1 auch nach erfolgtem Release von Hitman Seaons 2 weiterhin mit exklusiven Targets als auch Escalation Missions zu versorgen.

Abrak erklärte außerdem, dass aus Hitman Season 1 bekannte Schauplätze unter Umständen auch in Hitman Season 2, mit beispielsweise neuen Missionsinhalten, auftauchen könnten.