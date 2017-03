Homefront: The Revolution – Frühlings-Update, „Beyond the Walls“-DLCs und Trial-Modus

Wie angekündigt, hat Homefront: The Revolution zum einen das von Deep Silver und Dambuster Studios in Aussicht gestellte Frühlings-Update spendiert bekommen und zum anderen ist gleichzeitig der dritte und letzte DLC Beyond the Walls (Dt.: Hinter den Mauern) ab sofort verfügbar.

Mit der Homefront: The Revolution Erweiterung „Beyond the Walls“ verschlägt es euch ins ländliche Pennsylvania. Euer Ausgangspunkt ist Philadelphia, die noch letzte Festung des Widerstandes. Es sieht augenscheinlich nicht gut aus für den Widerstand, aber ein NATO-Vertreter sucht Kontakt und verspricht Informationen, die zum Ende des KVA-Regimes führen könnten. Der „Beyond the Walls“-DLC ist für Homefront: The Revolution Season Pass-Besitzer kostenlos oder zum Einzelkauf zum Preis von 12,99 Euro in den jeweiligen Stores verfügbar.

Weiterhin erhalten Playstation 4 Pro-Besitzer mit dem Frühlingsupdate Unterstützung für HDR und es ermöglicht auch das Rendering der Spielwelt in einen 1440p Buffer, bevor ein Up-Scaling in 4K erfolgt.

Wer bisher Homefront: The Revolution noch nicht gespielt hat, kann sich in einem mehrstündigen Trial-Modus (Demo) umschauen. Dieser beinhaltet die „Rote Zone“ mit bis zu vier Stunden Einzelspieler-Gameplay sowie uneingeschränkten Zugang zum Resistance-Modus (Online-Koop). Der Homefront: The Revoltuion Trial-Modus steht Xbox One-Spielern ab sofort zur Verfügung, Playstation 4-Spieler können ab dem 14. März 2017 auf die Demo zugreifen.

Homefront: The Revolution – Frühlings-Update (Offiziell)