For Honor – Accolades Video verÃ¶ffentlicht

Ubisoft hat in dieser Woche For Honor veröffentlicht. Natürlich darf im Zuge dessen der passende Launch-Trailer nicht fehlen.

Doch in dieser News geht es zwar um For Honor, aber viel mehr darum, was die Fachpresse zum Spiel mit Mehrspieler-Schlachten meint. Die Damen und Herren von Ubisoft haben dem Spiel einen sogenannten Accolades-Video spendiert und präsentieren damit einen Querschnitt der erhaltenen Bewertungen.

Habt ihr den Titel bereits gespielt und würdet ihr die Meinungen der Presse unterschreiben oder seht ihr das anders? Hinterlasst hier gerne einen Kommentar und teilt uns eure Meinung zu den For Honor Wertungen mit.

For Honor ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen.

For Honor – Accolades Trailer Deutsch

Unsere Redaktion fühlt dem Spiel derzeit auf den Zahn und wird schon bald einen Test am Start haben.