Ubisoft hat User-Berichten zufolge offenbar damit begonnen die Einladungen für die For Honor Closed Beta zu versenden.

Weiterhin hat auch das Pre-Loading der For Honor Closed Beta begonnen. Wer eine Einladung zur For Honor Closed Beta erhalten hat, kann den Beta-Client bereits herunterladen und installieren.

Außerdem wurden zwischenzeitlich schon Account-Bans ausgesprochen, da Empfänger von For Honor Closed Beta Keys selbige, obwohl ausdrücklich nicht gestattet, verkauft haben.

Die For Honor Closed Beta, zu der sich Spieler nach wie vor registrieren können, wird in der Zeit vom 26. – 29. Januar 2017 auf PC, Playstation 4 und Xbox One spielbar sein.

For Honor soll am 14. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

For Honor – Closed Beta-Trailer | Ubisoft [DE]