For Honor – Entwicklungsplan sieht bis 2018 regelmäßig neue Inhalte vor

Ubisoft hat den neuen Entwicklungsplan für For Honor bis 2018 vorgestellt, der für den Rest des Jahre regelmäßig neue Inhalte bieten wird. Geplant ist unter anderem die Einführung von dedizierten Servern als auch die Veröffentlichung von zwei Seasons im Jahr 2017. Weiterhin sind verschieden Updates geplant, die For Honor weiterentwickeln und überwiegend auf dem Feedback der For Honor-Community basieren werden.

Der Entwicklungsplan von For Honor wird laut Ubisoft folgendes beinhalten:

Dedizierte Server – Ubisoft Montreaol arbeitet aktuell an einer dedizierten Serverinfrastruktur. Neben der Implementierung dieser Server liegen die Prioritäten auch weiterhin auf der Verbesserung der Peer-to-Peer-Stabilität sowie des Matchmakings.

Zwei neue Seasons – im August 2017 und im November 2017 soll es jeweils ein neues Season-Update geben, inklusive Änderungen an der Art und Weise, wie ihr auf dem Schlachtfeld kämpfen könnt. Jede Season umfasst neue Helden, Karten, Ausstattungsvarianten, Gameplay-Updates und mehr. Alle Season-Pass-Besitzer erhalten einen Vorabzugang zu den neuen Helden. Weitere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Neue Spiel-Features – Kompetitive Elemente sollen For Honor erweitern, darunter eine Duell-Turnierfunktion, 4-vs-4-Ranglisten-Schlachten als auch ein neuer 4-vs-4-PvP-Modus.

Neuer Trainings-Modus – Neue Spieler und Routiniers werden aus härteren Trainingsoptionen wählen können, um die eigenen Fähigkeiten zu verbessern.

Globale Balancing-Updates – For Honor soll weitere Anpassungen erhalten, die vor alle auf das Balancing der Helden und Spielmodi abziehen. Elemente des Kampfsystems sollen dabei ebenso verbessert werden, wie die Möglichkeit Angriffe vorteilhafter zu gestalten und mehr Druck auf die Verteidigung aufzubauen.

Roman Campos-Oriola, Creative Director von For Honor über und zu dem Entwicklungsplan – Zitat:

Seit der Veröffentlichung hat unser Team eifrig daran gearbeitet, Probleme, die während der Test- und Live-Phase nicht aufgetreten sind, zu identifizieren und zu verbessern. Der For Honor-Entwicklungsplan zeigt, wie wir durch Elemente wie dedizierte Server ein noch stärkeres Spielerlebnis schaffen wollen. Wir sind unseren Spielern verpflichtet und möchten eine langfristige Unterstützung für For Honor bieten.

Das Online Hack’n’Slay For Honor erschien im Februar 2017 und ist für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar.