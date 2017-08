For Honor – Gratis-Wochenende für alle Plattformen angekündigt

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass ihr demnächst For Honor ein Wochenende lange gratis spielen könnt. Das For Honor Gratis-Wochenende wird auf allen Plattformen zur Verfügung stehen.

Ab dem 10. August 2017 werdet ihr vollen Zugang zu den For Honor Spielinhalten bekommen. Mit von der Partie sind fünf Mehrspielermodi, die Kampagne, die ihr wahlweise alleine oder mit Freunden online spielen könnt sowie alle verschiedenen Helden und Karten.

Neue Spieler können den For Honor-Client bereits vorab am 8. August 2017 auf der Playstation 4 und Uplay herunterladen. Im Zusammenhang mit dem Gratis-Wochenende wird es für die For Honor Standard- und Gold-Version in allen digitalen Shops Rabatte geben. Wer sich im Zuge des Gratis-Wochenendes zum Kauf von For Honor entscheidet, kann seinen bis dahin erspielten Fortschritt mitnehmen.

Das For Honor Gratis-Wochenende findet kurz vor dem Release der dritten Season „Grudge & Glory“ statt, die am 15. August 2017 veröffentlicht wird.

For Honor – Trailer zum Gratiswochenende