For Honor â€“ Launch-Trailer und Beta-Statistiken verÃ¶ffentlicht

For Honor, das, wie Ubisoft es beschreibt, „neue Nahkampf-Action-Spiel“, ist ab sofort offiziell im Handel und als digitaler Download in den jeweiligen Stores für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar.

Passend zum erfolgten Release hat Ubisoft natürlich den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Ergänzend zum Release-Video hat Ubisoft auch ein paar interessante Statistiken zu den For Honor Beta-Test-Phasen veröffentlicht. Demnach haben an den For Honor Closed- als auch Open Beta kumuliert mehr als sechs Millionen Spieler teilgenommen. Allein auf PC haben 1,8 Mio. Spieler die For Honor Beta ausprobiert. Plattformübergreifend wurden insgesamt zwei Milliarden Minuten Spielzeit erreicht. Am Ende der For Honor Open Beta erwies sich die Ritter-Fraktion als die erfolgreichste. Infolge dessen haben Angehörige dieser Fraktion das Wappen der Stärke erhalten, dass zur Anpassung verwendet werden kann.

For Honor – Launch-Trailer | Ubisoft [DE]

In For Honor, das von Ubisoft Montreal entwickelt wurde, müsst ihr euch für eine der drei Fraktionen Samurai, Wikinger oder Ritter entscheiden. Wahlweise könnt ihr in der Kampagne oder im Mehrspieler beweisen, wie gut ihr euren Kämpfer einsetzen könnt, um am Ende eurer Fraktion, der ihr angehört, den Sieg zu bescheren. Verdient euch in Multiplayer-Kämpfen Kriegsressourcen, die euch bei der Eroberung sowie Verteidigung von Territorien unterstützen.

Alle Spieler tragen mit jedem ausgefochtenen Kampf gemeinschaftlich zum Ruhm der Fraktion bei, der sie angehören und am Ende der zehnwöchigen kompetitiven Multiplayer-Session erhalten alle Spieler, je nach Rang ihrer Fraktion, spielinterne Belohnungen. Infolge wird dann der Fraktionskrieg zurückgesetzt und startet nach einer kurzen Pause neu.

For Honor wird zudem über drei Saisons hinweg mit neuen Inhalten, darunter neue Helden, Karten und Ausrüstung, versorgt. Als For Honor Season Pass-Besitzer könnt ihr vorzeitig auf die neuen Objekte zugreifen.