For Honor – Mit dem Fest der Anderwelt exklusive Kosmetik, Emotes und mehr erspielen

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass das Fest der Anderwelt in For Honor auf allen Plattformen (PC, PS4, Xbox One) gestartet ist. Das neue Event liefert eine schaurige Variation des vier-gegen-vier Herrschaftsmodus, in welchem Skelette das Schlachtfeld übernommen haben.

Mit der Einführung des „Endloser Marsch“-Modus werden ein paar neue Regeln im vier-gegen-vier Herrschaftsmodus aktiviert. Folglich braucht ihr neue Strategien, um das Gegnerteam zu besiegen. Im „Endloser Marsch“-Modus laufen die Krieger als Skelette auf und können heftigen Schaden austeilen. Für das Erobern der Zonen gibt es nur kurzzeitig Punkte. Dauerhafte Punkte lassen sich hingegen mit dem Erledigen der Krieger als auch der gegnerischen Spieler erzielen.

FOR HONOR – Halloween Event-Trailer | Ubisoft [DE]

Bis einschließlich zum 2. November 2017 habt ihr noch die Chance während des For Honor Fest der Anderwelt-Events exklusive Kosmetik rund um das Thema Halloween zu erspielen, inklusive Stimmungs-Effekte, Emotes und Helmschmuck. Ergänzend werden auch die wöchentlichen Inhalte von For Honor während dieser Zeit das Thema Halloween aufgreifen.