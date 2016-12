For Honor – Neue Gameplay-Videos zeigen taktischen neuen Spielmodus „Elimination“

Ubisoft hat zum kommenden Nahkampf-Actionspiel in Mittelalter-Gewand For Honor neue Gameplay-Videos veröffentlicht, in denen zum einen die bereits näher vorgestellten Helden zum Einsatz kommen und zum anderen ein neuer Spielmodus mit Namen „Elimination“ vorgestellt wird.

For Honor soll am 14. Februar 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen und neben verschiedenen Online-Optionen auch eine umfangreiche Einzelspieler-Kampagne bieten.

For Honor – Full Round of Elimination Gameplay

For Honor – Three New Heroes Face Off in Tactical New Mode