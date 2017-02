For Honor â€“ Open Beta gestartet und Video zeigt â€žwie man als Ritter erfolgreichâ€œ ist

Wie angekündigt, ist heute die For Honor Open Beta gestartet und der gewünschte Client kann wahlweise für PC (Steam), Playstation 4 und Xbox One aus dem jeweiligen Store bezogen werden. Insgesamt warten die vier spielbaren Modi Vernichtung, Duell, Handgemenge und Herrschaft auf euch, die ihr mit neun verschiedenen Helden bestreiten könnt. Die For Honor Open Beta ist bis einschließlich 12. Februar 2017 spielbar.

Weiterhin ist ein For Honor Gameplay-Video verfügbar, in dem euch Tipps und Tricks an die Hand gegeben werden, um als Knight (Ritter) in For Honor erfolgreich zu sein und Ruhm zu erlangen.

Die For Honor Vollversion wird am 14. Februar 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Ergänzend wird ein Season Pass, mit dem unter anderen neuen Modi, Helden und Maps zu For Honor hinzukommen, angeboten, der einzeln oder als Bestandteil der For Honor Gold Edition erworben werden kann.

For Honor: Prepare For Glory As The Knights