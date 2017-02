For Honor – Open Beta und Twitch-Livestream angekündigt

Nachdem Ubisoft vom 26.-29. Januar 2017 zunächst zur For Honor Closed Beta geladen hatte, folgt nun in der Zeit vom 9.-12. Februar 2017 die For Honor Open Beta, die ebenfalls auf PC, Playstation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen wird. Weiterhin wird es im Vorfeld der For Honor Open Beta einen Livestream auf Twitch geben, da nicht nur der Fraktionskrieg verfolgt werden kann, sondern auch der neue Spielmodus Vernichtung gezeigt wird.

Ab dem 9. Februar 2017 könnt ihr dann selbst den Vernichtungs-Modus in der For Honor Open Beta ausprobieren. Vernichtung ist ein Vier-gegen-Vier-Match ohne Respawn und es gilt fünf Runden zu überstehen, um als Sieger vom Platz gehen zu können. Neben Vernichtung werden auch die Spielmodi Herrschaft, Handgemenge und Duell mit neun spielbaren Helden verfügbar sein. Die finale For Honor Version wird zunächst im Ganzen zwölf spielbare Helden und fünf verschiedene Mehrspieler-Modi bieten.

Entscheidet euch in der For Honor Open Beta für eine der drei Fraktionen: Ritter, Samurai oder Wikinger. Laut Ubisoft führen nach Auswertung der Leistungsdaten in der For Honor Closed Beta die Wikinger die Fraktionskriege an. Aber die Samurai als auch die Ritter haben noch Chancen das Blatt zu wenden und während der For Honor Open Beta ihre Fraktion an die Spitze zu führen, um final auch Belohnungen zum Release von For Honor am 14. Februar 2017 zu gewinnen.

For Honor – Open Beta Trailer | Ubisoft [DE]