For Honor – Reigning Inferno In-Game-Event gestartet

Nachdem Anfang August 2018 die For Honor Season VII: Storm and Fury Erweiterung veröffentlicht wurde, hat Ubisoft darauf basierend den Reigning Inferno In-Game-Event ins Leben gerufen.

Der For Honor Season VII: Storm and Fury Reigning Inferno In-Game-Event läuft ab heute, den 17. August 2018, bis einschließlich zum 30. August 2018. Wer am Reigning Inferno In-Game-Event teilnimmt, kann den exklusiven Spielmodus Infernal Dominion spielen und dabei exklusive Belohnungen freischalten.

FOR HONOR – HERRSCHENDES INFERNO Trailer | Ubisoft [DE]

FOR HONOR – Neuer Inhalt der Woche (16.08.2018) | Ubisoft [DE]

Im exklusiven und zeitlich begrenzten Dominion Modus werden alle Kampfbereiche von einer Feuerwand umschlossen, welche euch in den Nahkampf zwingen, um nicht massive Verbrennungen zu erleiden.

Außerdem könnt ihr während des For Honor Reigning Inferno In-Game-Events zeitlich begrenzte Loot-Belohnungen mit neuen Waffen, Kampfrüstungen, Fraktions-Ornamenten und einer flammenden neuen Untätigkeits-Animation erhalten.

Während der zweiten Woche des Events könnt ihr das Reigning Inferno Bundle bekommen, welches das Masken-Outfit mit Geste, Ornament und Kampfrüstung enthält.

Wer sich noch nicht in die Schlachten von For Honor gewagt hat, kann im Zuge der Games with Gold Aktion, vom 16. August 2018 bis zum 15. September 2018, das Game für Xbox One kostenlos erhalten und spielen.