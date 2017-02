For Honor â€“ Season Pass angekÃ¼ndigt und Inhalte vorgestellt

For Honor wird einen Season Pass spendiert bekommen, wie Ubisoft vor Kurzem bekanntgegeben hat. Diesen könnt ihr ergänzend zur For Honor Vollversion kaufen oder als Bestandteil der For Honor Gold Edition erstehen.

Der For Honor Season Pass beinhaltet unter anderen sechs neue Helden, die euch sieben Tage vor allen anderen Spielern zur Verfügung stehen werden. Außerdem bietet der Season Pass weitere In-Game-Ausrüstung sowie 30 Tage Champion-Status.

For Honor – „Year One“-Trailer | Ubisoft [DE]

Nach dem Release am 14. Februar 2017 wird For Honor innerhalb der nächsten drei Saisons mit zusätzlichen Maps, Modi und Ausrüstungen versorgt, welche kostenfrei bereitgestellt werden. Im Einzelnen wird der For Honor Season Pass folgende Inhalte bieten:

Sechs neue Helden, die Season Pass-Besitzern sieben Tage früher zur Verfügung stehen. Jeweils zwei Helden werden jeweils mit Beginn jeder neuen Saison des Fraktionskriegs bereitgestellt;

Sechs Elite-Outfits zum Anpassen der neuen Helden;

Day 1-Kriegspaket bestehend aus

Ein exklusiver Sonnenstrahl-Effekt für alle Helden;

Drei exklusive Emblem-Umrisse;

Drei Restesammler-Truhen, um weitere Ausrüstung freizuschalten;

30 Tage Champion-Status, der EP-Boost an Freunde, mehr EP beim Craften und ergänzende Beute nach einem Spiel verleiht.

Wer For Honor vor der offiziellen Veröffentlichung spielen möchte, kann in der Zeit vom 9.-12. Februar 2017 an der For Honor Open Beta teilnehmen. Die Beta beinhaltet gesamt neun spielbare Helden sowie die Modi Vernichtung, Herrschaft, Handgemenge und Duell.