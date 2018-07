For Honor – Season VII: Storm and Fury erscheint diese Woche

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass For Honor für PC, Playstation 4 und Xbox One noch in dieser Woche mit der neuen Season VII: Storm and Fury erweitert wird. Als Erscheinungsdatum des For Honor Season VII: Storm and Fury Updates wird der 2. August 2018 genannt.

Das kostenlose For Honor Season VII: Storm and Fury Update setzt, so Ubisoft, die Einarbeitung des Community-Feedbacks fort und wird unter anderem eine neue Karte, Helden-Updates und ein aktualisiertes Rangsystem hinzufügen. Im Einzelnen wird For Honor mit dem Season VII: Storm and Fury Update um folgende Inhalte erweitert:

Neue Karte -> Abgelegener Wehrturm. Einst von Wasser umgeben, war der Wehrturm ein Rückzugsort eines frommen Herrn, heute dagegen ein umstrittener Außenposten. Abgelegener Wehrturm wird in den Spielmodi Tribut, Scharmützel, Vernichtung, Handgemenge und Duell verfügbar sein.

Helden-Update -> Basierend auf dem Community-Feedback wird das aktuelle Roster „weiter verbessert und ausbalanciert“. Außerdem erhalten zwei der Helden, Wächter und Walküre, „wichtige Gameplay-Updates“, welche die Vielseitigkeit und Effizienz ihrer jeweiligen Kampftechniken verbessern sollen.

Rangsystem-Updates -> Meister und Großmeister weitern die bestehende Rangstruktur. Als Spieler könnt ihr eure Fortschritte in der neuen Bestenliste verfolgen. Mit Blick auf die neuen Bestenlisten und Meister-Ligen könnt ihr außerhalb von Turnieren Ranglisten-Duell-Matches beitreten. Turniere starten stattdessen rotierend (begonnen am letzten Wochenende).

Ergänzend zur neu startenden For Honor Season VII: Storm and Fury erhaltet ihr dauerhaft 30% Rabatt auf alle Kampfoutfits. Zudem gibt es das neue Helden-Trial-Version-Angebot, gültig ab dem 2. August 2018 bis einschließlich 9. August 2018, da ihr Helden, die ihr noch nicht besitzen solltet, zu vergünstigten Stahl-Preisen kaufen könnt.

Ihr wollt noch mehr über das For Honor Season VII: Storm and Fury Update erfahren? Dann schaut einfach am 2. August 2018 um 21:00 Uhr auf Twitch.TV – For Honor Game vorbei. Habt ihr am Ende mindestens eine halbe Stunde lang den Stream verfolgt, werdet ihr, wie es heißt, garantiert eine Restesammler-Truhe erhalten und während des Streams per se habt ihr die Chance alle zehn Minuten 100.000 Stahl zu gewinnen – vorausgesetzt, dass ihr euren Twitch-Account mit dem nötigen Ubisoft-Account verbunden habt.

Und nicht vergessen: Ihr habt For Honor für Xbox One noch nicht gespielt oder seid generelle Xbox One-Neueinsteiger? Dann habt ihr die Chance ab dem 16. August 2018 bis einschließlich 15. September 2018 For Honor kostenlos im Zuge der Xbox Games with Gold downzuloaden (Xbox Live Gold-Mitgliedschaft vorausgesetzt; Probeabo zählt nicht!).

Neben der Einführung dedizierter Server sowie neuer Trainingsmethoden wird For Honor am 16. Oktober 2018 mit dem Release der Marching Fire-Erweiterung weiter wachsen. Geplant sind unter anderem eine neue Wu Lin-Fraktion, der 4-vs-4 Castle-Belagerungsmodus Breach als auch unbegrenzte PvE-Inhalte.