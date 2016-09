For Honor – Umfangreiche Einzelspieler-Kampagne werde Spieler „sehr zufriedenstellen“

For Honor, das mittelalterliche Schwertkampfspiel, wurde bisher von Ubisoft tendenziell als Multiplayer-Titel vermarktet, dass auch eine Kampagne bieten soll. Ubisoft räumt damit offenbar auf, denn wie Creative Director Jason VandenBerghe in einem Interview erklärte, habe For Honor eine „umfangreiche Einzelspieler-Kampagne“ zu bieten.

Spieler dürften sich demnach auf eine „vollständige Story-Kampagne“ einstellen, ein, wie es weiter heißt, „filmisches Abenteuer“, da man zunächst als Wächter der Ritter, dann als Plünderer der Wikinger und schlussendlich als Orochi der Samurai spielt. Dabei verschlägt es den Spieler, so VandenBerghe, in die jeweiligen Heimatländer der Ritter, Samurai und Wikinger und er ist sich zudem sicher, dass das Story-Abenteuer überzeugen werde – Zitat:

Du wirst dich in dieses großartige Abenteuer stürzen… Wir haben die Kampagne so konzipiert, dass, wenn du das Spiel nur deshalb kaufst, ganz sicher zufrieden sein wirst, auch wenn du Online gehst oder Multiplayer spielst. Es ist darauf ausgelegt eine vollständige Spielerfahrung zu bieten.

Die For Honor Story dreht sich um den Kriegsherren Apollyon, den VandenBergeh als einen sehr am Krieg und Chaos interessierten Charakter beschreibt. Dazu kommen die drei Fraktionen, die sich schon lange gegenseitig bekämpfen.

For Honor, verfügbar auch als Collector’s Edition, soll am 14. Februar 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

For Honor Revelation Stream / Gameplay