Horizon: Zero Dawn – 250 MB grosser Day-One Patch zum Release

In Kürze erscheint Horizon: Zero Dawn exklusiv für die PlayStation 4. Hinter der IP steckt kein geringeres Entwicklerstudio als Guerrilla Games, welche mit Killzone große Erfolge feiern konnten.

Via Twitter haben die Entwickler bestätigt, dass es zu Horizon: Zero Dawn einen Day-One Patch geben wird. Die Patch-Notes werden verfügbar sein, sobald das Spiel veröffentlicht wird, heißt es auf Anfrage eines Followers.

Wer das Spiel noch nicht vorbestellt hat, kann sich entweder die Standard-Edition oder Collector’s Edition sichern. Die Collector’s Edition beinhaltet eine Figur von Aloy und diverse andere Schmankerl. In Horizon: Zero Dawn schlüpft der Spieler in die Rolle der hübschen Aloy und wird dabei so einiges erleben.

Ab dem 20. Februar 2017 wird es auch die ersten Testberichte der Fachpresse geben. Dann nämlich wird das Embargo zum PS4-Spiel aufgehoben. Bis dahin allerdings ist den ganzen Pressevertretern ein Maulkorb auferlegt.

Horizon: Zero Dawn erscheint offiziell am 1. März 2017 exklusiv für PlayStation 4 im Handel und als digitaler Download.