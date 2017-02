Horizon Zero Dawn – 3 neue „Countdown to Launch“-Gameplay-Videos verfügbar

Nachdem sich Horizon Zero Dawn am vergangenen Wochenende mit dem obligatorischen Launch-Trailer präsentiert hat, folgen heute weitere Gameplay-Videos, welche die zentralen Elemente des Action-Adventures mit RPG-Elementen aufgreifen.

Guerrilla Games geht in den drei nachfolgenden „Countdown to Launch“-Videos insbesondere auf die große und vielfältige Open-World ein und nimmt ergänzend das wichtige Crafting-System sowie die zur Verfügung stehenden Waffen als auch Ausrüstungsitems etwas genauer unter die Lupe. Zum guten Schluss gibt es noch einen rund sechsminütigen allgemeinen Horizon Zero Dawn Gameplay-Überblick.

Horizon Zero Dawn erscheint europaweit offiziell am 1. März 2017 exklusiv für Playstation 4 im Handel und als digitaler Download im PSN Store.

Horizon Zero Dawn: A True Open World – Countdown to Launch at PS Store | PS4

Horizon Zero Dawn: Crafting Systems – Countdown to Launch at PS Store | PS4

Horizon Zero Dawn 4K Gameplay Show and Tell | PS4 Pro