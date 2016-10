Horizon: Zero Dawn – 38-minütiges Gameplay-Video verfügbar

Horizon: Zero Dawn wurde jüngst während eines Livestreams von der japanischen Famitsu anhand des jüngsten Demo-Builds präsentiert. Die Präsentatoren haben sich dabei viel Zeit gelassen, insbesondere auch dafür, dass sie alle möglichen Maschinen auf verschiedene Weisen angegriffen und bekämpft haben.

Horizon: Zero Dawn soll am 1. März 2016 exklusiv für Playstation 4 erscheinen. Neben der Standard-Edition wird es auch eine Horizon: Zero Dawn Collector’s Edition mit Aloy-Figur geben.

Horizon: Zero Dawn – 38 Minutes of Gameplay (PS4)