Horizon: Zero Dawn – „The Frozen Wilds“-DLC nur als digitaler Download

Wenn die Horzion: Zero Dawn Story-Erweiterung The Frozen Wilds am 7. November 2017 erscheint, wird diese dann nur als digitaler Download im Playstation Store verfügbar sein. Entsprechend hat sich der Entwickler des Action-Adventures, Guerrilla Games, auf Twitter auf Nachfrage geäußert. Eine Disc-Version des Horzion: Zero Dawn DLCs The Frozen Wilds ist demnach nicht geplant.

Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds kann im Playstation Store bereits zum Preis von 19,99 Euro bzw. 17,99 Euro für PS Plus-Member vorbestellt werden, ist aber zum Release auch mittels ESD-Karten (Code-Karten) auch im Einzelhandel zu bekommen.