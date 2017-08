Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds Erweiterung erhält Release-Termin

Das Playstation 4 exklusive Action-Adventure Horizon Zero Dawn erfreut sich immer noch großer Beliebtheit, weshalb mit Update 1.30 zuletzt auch ein Neues Spiel+ seinen Weg in das Spiel fand.

Und für die nahe Zukunft ist außerdem die Horizon Zero Dawn Story-Erweiterung The Frozen Wilds, die während der E3 2017 offiziell angekündigt wurde, geplant. Zu dieser blieb uns Sony und Guerrilla Games allerdings noch den Release-Termin schuldig.

Diese Schuld wurde jetzt beglichen, denn der offizielle Release-Termin von Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds wurde veröffentlicht.

Horizon Zero Dawn | The Frozen Wilds Release Date Trailer | PS4

Ab dem 7. November 2017 dürfen sich alle Playstation 4 und PS4 Pro Besitzer wieder mit Aloy in Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds auf die Jagd begeben.

In The Frozen Wilds werdet ihr in das eisige Grenzland des Banuk-Stammes entführt und müsst das Rätsel des sagenumwobenen Berg des Landes lösen. Neben neuen Maschinen warten auch einige neue Herausforderungen auf euch.

Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds kann im Playstation Store bereits vorbestellt werden, ist aber zum Release auch mittels ESD-Karten (Code-Karten) auch im Einzelhandel zu bekommen.