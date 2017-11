Horizon: Zero Dawn – Gameplay-Video zur “The Frozen Wilds” Erweiterung

Guerrilla Games und Sony haben zum bevorstehenden Release der Erweiterung “The Frozen Wilds” zu Horizon: Zero Dawn ein weiteres Gameplay-Video veröffentlicht.

Nachdem bereits zur Paris Games Week ein kurzes Video veröffentlicht wurde, geht es heute gleich weiter. Mit der Veröffentlichung von “The Forzen Wilds” erscheint die voraussichtlich letzte große Erweiterung zum exklusiven Action-Rollenspiel. Einmal mehr rückt die wunderschöne Aloy in den Mittelpunkt. Es verschlägt sie in ein komplett neues Gebiet in eisiger Kälte. Es warten neue Geheimnisse und Widersacher auf die rothaarige Dame. Das actionreiche Video findet ihr direkt im Anschluss.

Der Horizon: Zero Dawn „The Frozen Wilds“-DLC soll ab dem 7. November 2017 wahlweise im PSN-Store oder alternativ als Code-Karte für Playstation 4 im Handel verfügbar sein. Zum Spielen des DLCs wird das Hauptspiel benötigt, da es sich um eine Erweiterung und keinen Standalone-DLC handelt.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds | PlayThrough: Survivor | PS4