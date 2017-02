Horizon Zero Dawn â€“ Launch-Trailer stimmt auf Release ein

Nur noch wenige Tage, dann erscheint Horizon Zero Dawn offiziell und exklusiv für Playstation 4. Grund genug für Guerrilla Games und Sony den obligatorischen Launch-Trailer zu veröffentlichen, den ihr euch nachfolgend zu Gemüte führen könnt.

Horizon Zero Dawn entführt euch in eine postapokalyptische Welt, die von gewaltigen Robotertieren bevölkert wird. Ihr schlüpft in die Haut der Kriegerin Aloy, mit der ihr nicht nur die junge menschliche Zivilisation gegen innere als auch äußere Feinde verteidigt. Eure Aufgabe besteht auch darin Licht in eure eigene Vergangenheit und die der Welt zu bringen.

Und was euch sonst noch alles in der großen und abwechslungsreichen Welt, die Guerrilla Games geschaffen hat, erwartet, könnt ihr in unserem ausführlichen Horizon Zero Dawn Test nachlesen. Weiterhin helfen wir euch mit unserem Horizon Zero Dawn Leitfaden alle Trophäen, die ihr mit Aloy erspielen könnt, zu holen.

Horizon Zero Dawn wird offiziell ab dem 1. März 2017 europaweit im Handel und als digitaler Download verfügbar sein. Alternativ kann Horizon Zero Dawn als Collector’s Edition inklusiver Aloy-Statue erworben werden.

Horizon Zero Dawn – Launch Trailer [PS4]