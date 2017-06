Horizon: Zero Dawn – Sony will Marke offenbar über mehrere Jahre ausbauen

Guerrilla Games‘ Horizon: Zero Dawn, welches Ende Februar 2017 exklusiv für Playstation 4 erschienen ist, soll offenbar keine „One-Hit-Aktion“ werden.

Ein Beleg dessen ist, dass der Entwickler zusammen mit Sony vergangene Woche während der E3 2017 mit The Frozen Wilds die erste Erweiterung für Horizon: Zero Dawn angekündigt hat. Und soll offenbar nicht das Ende der Fahnenstange sein, wie der Vorsitzende der Sony Worldwide Studios und Präsident von Sony IE America, Shawn Layden, kürzlich in einem Interview zu verstehen gegeben hat – Zitat:

Das Guerrilla-Team hat zehn, zwölf Jahre an der Killzone-Franchise gearbeitet und Horizon: Zero Dawn könnte nicht gegensätzlicher sein. Als sie sagten, dass sie ein Open-World-Spiel machen wollen, naturbelassen und dabei all die Farben verwenden möchten, die sie nie in Killzone verwendet haben, wie blau und rot, gelb, grün, war das eine Herausforderung, die sie aber mehr als nur gemeistert haben.

Und weiter erklärt Layden – Zitat:

Horizon: Zero Dawn wurde fantastisch angenommen und Guerrilla Games Managing Director Hermen Hulst hat eine klare Vorstellung davon, wo er mit Horizon: Zero Dawn hin will und wie der Weg dahin aussieht.

Und der Horizon: Zero Dawn-Weg sieht so aus, dass Guerrilla Games und Sony die Marke über mehrere Jahre hinweg ausbauen und supporten wollen. Oder wie Layden sich ausdrückte – Zitat: