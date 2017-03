Horizon: Zero Dawn – Soundtrack ab sofort verfügbar

Sony und Guerrilla Games haben bekanntgegeben, dass der Horizon: Zero Dawn ab sofort und exklusiv auf Spotify zu hören ist.

Für den Horizon: Zero Dawn Soundtrack war bei Guerrilla Games Supervisor Lucas Von Tol verantwortlich, die Kompositionen stammen aus der Feder von Niels van der Leest, Joris de Man und The Flight.

Um den aus satten 80 Songs bestehenden Horizon: Zero Dawn anhören zu können, benötigt ihr einen Spotify-Zugang. Die Anmeldung ist grundlegend kostenlos inklusiver einer einmonatigen Testphase. Ergänzend stehen verschiedene Abo-Modelle zur Verfügung, die weitere Optionen beinhalten.

Horizon: Zero Dawn ist offiziell seit dem 1. März 2017 exklusiv für Playstation 4 im Handel und als digitaler Download verfügbar. Für weitere Infos zum Action-Adventure von Guerrilla Games können wir euch unseren Horizon: Zero Dawn Test als auch Horizon: Zero Dawn Leitfaden empfehlen.