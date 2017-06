Horizon Zero Dawn – Story-Erweiterung The Frozen Wilds offiziell angekündigt

Zum erfolgreichen Playstation 4 exklusiven Action-Adventure Horizon Zero Dawn wurde während der E3 2017 Pressekonferenz von Sony die Story-Erweiterung The Frozen Wilds offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt.

Leider liegen noch keine genauen Informationen zu Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds vor. Bisher wurde nur bekannt gegeben, dass Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds noch in 2017 veröffentlicht werden soll.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds E3 Enthüllungstrailer [PS4]