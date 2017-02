Horizon Zero Dawn â€“ Viel Material fÃ¼r potentiellen Nachfolger verfÃ¼gbar, sagt Guerrilla Games

Horizon: Zero Dawn ist, wie wir bereits testen durften, ein „echtes Brett“ für Playstation 4 geworden, das wir jedem PS4-Spieler, der Spaß an Open-World Action-Adventure-Spielen mit RPG-Elementen hat, nur wärmstens empfehlen können.

Und was die Horizon Zero Dawn Entwicklung betrifft, scheint bei Schöpfer Guerrilla Games einiges an Material übrig geblieben zu sein, so viel, dass es für einen möglichen Horizon Zero Dawn Nachfolger reichen könnte. Entsprechend hat sich Angela Gillespie, Senior Producer beim niederländischen Entwickler Guerrilla Games, in einem Interview geäußert.

Laut Gillespie haben man „viele Jahre damit verbracht die Geschichte und die Welt von Horizon Zero Dawn zu erschaffen“. Und infolgedessen sei „genügend Material vorhanden, um es fortzusetzen“, sofern das Team das wolle, wie Gillespie erklärt und hinzufügt, dass diese Information aber definitiv nicht als Ankündigung von Horizon Zero Dawn 2 zu verstehen sei.

Horizon Zero Dawn könnte sich darüber hinaus anschicken in Sachen Verkaufszahlen erfolgreich zu sein. SuperData hat einem MCV-Bericht zufolge eine erste Prognose abgegeben und geht davon aus, dass sich Horizon Zero Dawn bis Ende 2017 voraussichtlich vier bis sechs Millionen Mal weltweit verkaufen werde. Sony selbst hingegen hat noch keine Horizon Zero Dawn Absatzprognosen getroffen.

Horizon Zero Dawn erscheint offiziell europaweit am 1. März 2017 exklusiv für Playstation 4, zudem ist ein Day-1-Patch geplant, der ebenfalls zum Release bereitgestellt werden soll.

