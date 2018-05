Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord – Spiel zum kommenden Animationsfilm angekündigt

Bandai Namco und Outright Games haben diese Woche Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord angekündigt. Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Animationsfilm von Sony Pictures, der ab dem 19. Juli 2018 in allen Kinos ausgestrahlt werden soll. Das Spiel Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord selbst soll am 13. Juli 2018 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Durch einen mysteriöse Sturm sollen Drakula, Mavis und der Rest der Truppe in Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord schiffsbrüchig an die “Verlorene Insel” gestrandet werden. Eure Aufgabe wird es sein, das “Draku-Pack”, bestehend aus den vermissten Monstern Fankenstein, Murray die Mumie und Wayne das Wölfchen, zu retten. Auf der verlorene Insel findet ihr neue Gefährten namens “Impa”. Mit der Hilfe der kleinen “Impa” könnt ihr die verschiedenen Gegner bekämpfen und geheime Schätze finden. Zeit ist kostbar in Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord, denn diese rinnt euch förmlich durch die Finger und ihr müsst euch beeilen das “Darku-Pack” zu finden.

Auf folgende Features könnt ihr euch in Hotel Transsilvanien 3: Monster über Bord freuen: